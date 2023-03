Alle Delhaize-winkels krijgen zelfstandige uitbater: waarom die drastische beslissing en ga je dat als klant voelen?

Is die verzelfstandiging van hun winkels dan de wonderoplossing voor alle problemen in de sector? Nee, want volgens Breugelmans zal het alvast een grote uitdaging worden om 128 ondernemers te overtuigen om een grote supermarkt over te nemen. "Het is al niet gemakkelijk om mensen daarvoor te overtuigen, laat staan om er op relatief korte termijn 128 te vinden", zegt ze daarover.

Voor Van Ossel is het zeker op lange termijn wel een wijze beslissing. Volgens hem verliezen de supermarkten die Delhaize in eigen beheer heeft al 25 jaar marktaandeel in het voordeel van de winkels die worden uitgebaat door zelfstandigen. "Het is niet zo dat Delhaize meteen in grote moeilijkheden zat, maar je ziet dat die eigen winkels een voor een in de rode cijfers gingen komen."