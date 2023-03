Dorpskern Beverst (Bilzen) krijgt recreatiezone met barbecueplek, petanquebaan en vuurpit

Het stadsbestuur van Bilzen stelt het perceel van 38 are voor de recreatiezone kosteloos ter beschikking van de vzw Bavo. Die vzw zal het project trekken, samen met de jeugddienst. De realisatie van de recreatiezone wordt geraamd op ongeveer 140.000 euro. Van dat bedrag subsidieert de Vlaamse overheid 84.000 euro. De stad betaalt de rest. Volgens schepen Thijs is het de bedoeling dat de werken zo snel mogelijk starten, zodat de recreatiezone in de zomer al gebruikt kan worden.