Fietssnelweg langs de Zenne in Zemst tijdelijk afgesloten

De fietssnelweg of de fietsostrade in Zemst wordt afgesloten ter hoogte van de plek waar eind januari een jonge vrouw met haar fiets de Zenne inreed. "Maar dat heeft niks te maken met het ongeval", zegt schepen Dirk Van Roey. "We gaan bomen die overhellen aftoppen. Het gaat om 15 bomen die op een erg natte plek staan waardoor ze niet stabiel zijn."