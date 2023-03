Geen treinverkeer tussen Diest en Aarschot: defecte goederentrein blokkeert de sporen

"Vanochtend vroeg bij het begin van de treindienst is er een goederentrein defect geraakt tussen Aarschot en Diest", zegt Frederic Petit van Infrabel. "Door de defecte trein is één spoor geblokkeerd en door een gebroken wiel helt de wagon van de goederentrein over naar het andere spoor. Dat houdt in dat er ook op het tweede spoor geen treinverkeer mogelijk is", vertelt Petit. De spooroverwegen aan de Stationswijk, de Pastoriestraat en de Wijngaarstraat in Testelt, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem zijn afgesloten.

"Er rijden vervangbussen tussen Aarschot en Diest in beide richtingen en bepaalde treinen wordt ook lokaal omgeleid. Die defecte goederentrein zal moeten worden weggesleept met behulp van een andere trein en dat vergt enige tijd. Er zal dus heel wat hinder zijn voor de ochtendspits tussen Aarschot en Diest op de spoorlijn Leuven-Hasselt. We hebben nog geen zicht op de oorzaak van het defect", zegt Frederic Petit nog.