Indiase airhostess van wie foto de wereld rondging, getuigt op terreurproces: "Het is belangrijk om dit af te sluiten" 

Nidhi Chaphekar heeft een zoon en een dochter, destijds 13,5 en 10 jaar oud. "Ik denk dat zij het meeste hebben afgezien. Mijn zoon stopte met sport. Hij ging in een depressie en kon enkel overdag slapen. Hij moest slaappillen nemen. Mijn dochter huilde in de toiletten op school en schreeuwde thuis haar woede uit in een hoofdkussen."

Tot op vandaag wordt Nidhi Chaphekar geconfronteerd met de gevolgen van de aanslagen. Ze draagt bijvoorbeeld speciale handschoenen omdat haar handen zwaar verbrand raakten. "De wonden zijn geheeld, maar ik heb overal littekens en ik krijg uitslag bij verandering van weer. Er zitten ook nog stukjes metaal in mijn lichaam. En dan is er ook het financiële verlies. Als je als airhostess wil vliegen, moet je er in India mooi uitzien."

"De problemen komen elke dag boven. Mijn echtgenoot weet hoe erg ik heb afgezien, maar ik spreek er nooit over met anderen. Ik hou het altijd voor mezelf. We willen dit hoofdstuk nu afsluiten. Het is belangrijk het hier te vertellen. Bedankt om naar me te luisteren."