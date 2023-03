Campagne tegen grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen: "Opmerkingen over mijn borsten, dat hoort niet"

"Je ziet er mooi uit" of "je hebt iets mooi aan": het zijn enkele voorbeelden die Shana te horen kreeg tijdens haar werk als huishoudhulp. "Het ging van kwaad naar erger: hij keek mijn Facebook na, gaf opmerkingen over mijn borsten en mijn gewicht. Dat hoort niet op je werk", getuigt ze in "De ochtend" op Radio 1. Shana wist niet hoe ze er moest mee omgaan. "Het is moeilijk want je bent bij de andere thuis. Ik ben alleen en hij is alleen. Dus het is woord tegen woord."