Hekken rond openluchtzwembad in Anderlecht kunnen niet alle indringers en dieven buitenhouden

Het helpt volgens Steinbrück ook niet dat de site van de haven helemaal open staat door werken. "Mits een beetje turnen kan je rond het hek klimmen en ben je bij ons binnen. Onze alarminstallatie is ook nog niet in gebruik, want we wachten nog altijd op een elektriciteitsaansluiting. Het voelt soms als dweilen met de kraan open, maar we blijven optimistisch", besluit Steinbrück."