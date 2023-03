Waregem geeft negatief advies voor erkenning van  moskee in het centrum

De stad Waregem adviseert negatief omdat er al een moskee is in deelgemeente Desselgem, zegt schepen Rik Soens (CD&V): "Het is zo dat de geloofsgemeenschap in Desselgem ook van Marokkaanse afkomst is en dat dat dus voldoende moet zijn, denken we. Bovendien is er een negatief brandweerverslag. Dat maakt het moeilijk om een gunstig advies over die aanvraag te kunnen aanbieden."

De moskee in Desselgem is op dit moment de enige moskee in onze provincie die erkend is. Ook in Kortrijk en Meulebeke lopen aanvragen om te worden erkend.