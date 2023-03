Hof van beroep in Antwerpen onbevoegd in zaak van coronascepticus Willem Engel tegen viroloog Marc Van Ranst

Het hof van beroep in Antwerpen heeft zich onbevoegd verklaard in het geding dat de Nederlandse coronascepticus Willem Engel had aangespannen tegen viroloog Marc Van Ranst. Die zou Engel in interviews en op Twitter een oplichter, virusontkenner en extremist hebben genoemd. Het hof oordeelde, net als de rechtbank in eerste aanleg, dat het gaat om vermeende drukpersmisdrijven en enkel een hof van assisen dus bevoegd is.