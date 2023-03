Minister-president Jan Jambon roept op: "Alstublieft, laten we nu de rangen sluiten, in het belang van Vlaanderen"

De afgelopen twee dagen is er volop gespind over het nu verder moet of kan, maar daaraan heeft Jan Jambon naar eigen zeggen geen boodschap. Hij wil het over de inhoud hebben. "Zonder definitieve stikstofregeling riskeren we binnen afzienbare tijd een algemene vergunningsstop voor heel Vlaanderen."

Jambon zweert bij zijn intussen beruchte conceptnota die door N-VA en Open VLD is bekrachtigd. "Nu nog een stevig stuk verder afwijken van de initiële doelstellingen zou de rechtszekerheid van het stikstofplan onderuit", zegt hij. "Ik blijf stellen dat in bepaalde omstandigheden een regering wel degelijk bij ruime meerderheid een consensus kan vaststellen." Al voegt hij er meteen aan toer dat het "maar" gaat over een conceptnota.

"Ik engageer me dat de volgende stappen in de procedure moeten worden goedgekeurd door álle partners in de regering", luidt de boodschap van de minister-president aan het adres van CD&V. Hij hoopt dat ook die partij zich vrijdag tijdens de ministerraad op één lijn kan zetten met de rest van de meerderheid. "Als we er niet uit raken, is de schade niet te overzien", klinkt het bijna smekend. "Alstublieft, laten we nu de gelederen sluiten, in het belang van Vlaanderen."