Japan laat raket zichzelf vernietigen enkele seconden na lancering

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft een raket, die net was opgestegen, het bevel gegeven om zichzelf te vernietigen. Het is al de tweede poging om deze nieuwe raket in een baan rond de aarde te sturen, beide pogingen zijn mislukt. De motor van de tweede trap viel uit, wat daar precies de oorzaak van is, is onbekend. De H3-raket droeg een observatiesatelliet voor rampenbeheersing met zich mee.