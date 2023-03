Jette vernoemt nieuwe brug naar de eerste vrouwelijke schepen Jeanne Partous

"De functie van schepen was toen een onbetaald mandaat en omdat haar man Paul Garcet vermoord was in het concentratiekamp van Dachau, moest ze een inkomen zoeken", vertelt Poschet. "In 1949 is ze dan nationaal voorzitter geworden van Vie féminine, de Franstalige tegenhanger van de KAV, de Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde. Ze heeft dat 20 jaar gedaan. Het was een energieke vrouw die veel gerealiseerd heeft, zowel in Jette als op nationaal vlak."