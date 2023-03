Kaprijke wil dit jaar nog starten met de aanleg van een fietstunnel onder de N49

Kaprijke vraagt in een brief aan de Vlaamse Regering om het beloofde budget vrij te maken voor vijf verkeersdossiers. Het belangrijkste is dat van een fietstunnel onder de N49. "Het is een understatement dat er regelmatig ongevallen gebeuren. Wij hopen met de fietstunnel de veiligheid te verbeteren. Dat is een dossier waar we via een decreet zelf bouwheer zijn. Dus we willen dat de Vlaamse Regering haar taak nakomt en die budgetten vrijmaakt voor onze gemeente, om nadien terug te storten", zegt schepen Hendrik Van de Veere (Het Kartel).

De gemeente is daar al even bezig met de fietstunnel. "Momenteel is de omgevingsvergunning lopende. Einde mei moeten we daar resultaat van krijgen. Ook het lastenboek is bijna klaar, dus voor de zomer willen we een aanbesteding doen. Hopelijk kan er na het bouwverlof dit jaar een schop in de grond gestoken worden, met de middelen van de Vlaamse Regering."

Nog vier andere dossiers staan in het globaal investeringsprogramma ingeschreven. Die moeten de verkeersveiligheid in Kaprijke verhogen. Het gaat om fietspaden en een nieuwe riolering in de Vaartstraat, een fietspad in de Molenstraat, een omleidingsweg rond Lembeke en de heraanleg van fietspaden tussen Lembeke en Sleidinge en langs de N448 van de Vierweegse tot aan de gemeentegrens.