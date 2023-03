Koppel dat voor 1,65 miljoen euro aan wijn steelt in Spanje, krijgt 4,5 en 4 jaar cel

In Spanje is een Nederlands-Roemeense man veroordeeld tot 4,5 jaar cel omdat hij anderhalf jaar geleden voor 1,65 miljoen euro aan wijn gestolen had uit een Spaans driesterrenrestaurant. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee hadden hun diefstal grondig voorbereid, pas na 9 maanden konden ze worden opgepakt. De gestolen wijn is nooit teruggevonden.