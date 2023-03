Leuvense gevangenissen verbruiken evenveel energie als 782 gezinnen: "Overheid geeft hier niet het goede voorbeeld"

Toch is er een energiebesparingsplan goedgekeurd door de ministerraad voor overheidsgebouwen. Het doel was om het energieverbruik in de gebouwen tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15 procent te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik van de laatste vijf jaar. “De volledige cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar voor de eerste drie maanden, van oktober tot december 2022, zien we in het gasverbruik zelfs een stijging ten opzichte van 2021 voor de federale overheidsgebouwen in Leuven", stelt Houtmeyers. "In de laatste drie maanden van 2022 werd er zes procent meer gas verbruikt dan in dezelfde periode het jaar voordien."