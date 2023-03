Man ontvoerd na drugsvondst aan kippenhok in Putte: 6 aanhoudingen

Naar aanleiding van een gijzeling in het drugsmilieu in Putte zijn zes mannen aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Het onderzoek startte na de gijzeling van een man aan een wei in Putte in oktober vorig jaar. Daar werd eerder een partij cocaïne gevonden aan een kippenhok. De speurders konden al snel de link leggen tussen de gijzeling en de vondst van de cocaïne.