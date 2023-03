Man uit Bilzen 18 dagen vast op appartement door kapotte lift

Een man die moeilijk te been is, kan al 18 dagen lang zijn appartement niet uit omdat de lift defect is. Zijn gezondheidstoestand gaat achteruit nu hij geen beweging heeft. Dat staat in het Belang van Limburg.

"Ik word depressief van hier maar te zitten wachten", zegt Domique Thijs. "Ik had een afspraak in het ziekenhuis, maar die hebben we moeten afzeggen. Bovendien gaat mijn mobiliteit achteruit omdat ik te weinig beweging heb."