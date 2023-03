Man uit Diksmuide overleden aan overdosis medicatie

De man van 38 woonde samen met zijn vriendin in een rijhuis in het centrum van Diksmuide. Zondagmiddag ontdekte ze zijn lichaam dood in bed. De vrouw verwittigde nog de hulpdiensten, maar die stelden het overlijden vast. Omdat de man nog jong was, dacht het parket dat het overlijden verdacht was. De politie voerde een onderzoek uit en daar is nu meer duidelijkheid over.