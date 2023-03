Welke vrouwen inspireren deze bekende mannen? 

Lang twijfelt Francisco Schuster (Yemi uit "#LikeMe") niet over zijn antwoord. Zijn grote inspiratiebron is Robyn Rihanna Fenty. Ze is immens populair als zangeres, maar het is vooral haar zin voor ondernemerschap die Francisco van z'n sokken blaast. En stipt hij terloops nog aan: het is niet omdat je pro-vrouw bent, dat je anti-man bent.