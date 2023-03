Het leven zoals het is voor wegenwerkers langs de drukke E40 in Erpe-Mere: "Rij hier alstublieft 50 kilometer per uur"

Dit jaar zullen er in ons land 46 snelwegwerven zijn. Eén van de grootste is die langs de E40 in Erpe-Mere. De werken zijn vorig jaar gestart en zullen nog tot 2024 duren. "Het is een job apart, maar we bouwen hier aan een veilige toekomst", vertelt projectingenieur Stefan Heuninck aan Radio2-reporter Margaux van de regio. Hij roept op om de snelheidsbeperkingen te volgen. "Hoe zichtbaar wegenwerkers ook zijn, ze zijn in gevaar."