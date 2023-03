Meer eetkramen met herbruikbaar servies op Gentse Feesten

De stad wil met dat herbruikbaar servies de afvalberg verder omlaag. "Vorig jaar was er 42 procent minder afval op de grond dan de editie voor corona. We willen op dat elan verder", zegt Van Braeckevelt. Door de maatregel zal de helft van de eetstanden op openbaar domein met herbruikbaar servies werken. Op de pleinen ligt die keuze nog bij de erkende organisatoren. Of de impact van herbruikbaar servies groot is op de afvalberg, is niet berekend. Vooral de verplichte herbruikbare bekers spelen een grote rol.