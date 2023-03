Armoede-organisatie Resto du Coeur moet recordaantal van 1,3 miljoen maaltijden uitdelen in Brussel

"Door die hogere vraag, is er een tekort ontstaan van verschillende producten", voegt Guy Stukkens eraan toe. "Het gaat dan om basisproducten als koffie, suiker, bloem en rijst, maar ook groenten en fruit. Er is niet alleen meer vraag, maar we krijgen ook minder overschotten van de warenhuizen. Daarom moeten we meer zelf aankopen en aangezien onze middelen beperkt zijn, ontstaat er een tekort aan bepaalde producten".

"De situatie is het ergst in Brussel", zegt Guy Stukkens. "In de Resto du Coeur in Sint-Gillis is er bijvoorbeeld een sterke stijging van het aantal mensen dat hulp komt vragen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zij 70 procent daklozen hebben of mensen die geen vast adres hebben. Dat maakt dat het verschil daar groter is tegenover de rest van het land. Ik hoop dat de situatie verbetert, maar op korte termijn, zie ik geen verschil. Ik denk niet dat de vraag naar hulp in de komende zes maanden zal verminderen", besluit Guy Stukkens van Resto du Coeur.