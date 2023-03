De achternaam van Linde Merckpoel sterft uit: “In België zijn we nog maar met vier” 

“Mijn broer, zijn twee dochters en ik zijn naar mijn weten nog de enige met de achternaam Merckpoel in België. Mijn papa telt in deze statistieken niet meer mee, want hij woont nu in Frankrijk”, vertelt Linde Merckpoel op Radio2 aan Peter Van de Veire en Kim Van Oncen.

Chris De Wulf, dialectoloog en naamkundige verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vertelt hoe het komt. “De naam Merckpoel is wellicht ooit fout genoteerd geweest. Door die schrijffout zijn er historisch weinig mensen met die naam. En dat vergroot de kans dat een naam uitsterft."