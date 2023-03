Tekent Miley Cyrus nu al voor dé albumrelease van het jaar? Ontdek haar nieuwste videoclip "River" 

Cyrus is 30 en leeft al meer dan 16 jaar in de schijnwerpers. De wereld zag haar al in vele gedaantes: lieflijk als Disney-alter ego Hannah Montana, rebels als controversiële popster, ruig als herboren rockster en volwassen als de sterke vrouw die ze vandaag is. Naar aanleiding van haar achtste album selecteren we acht memorabele Miley-momenten, inclusief haar nieuwste clip.