Minstens zestien doden bij ontploffing in appartementsgebouw Bangladesh

De oorzaak van de explosie moet nog worden vastgesteld, maar dodelijke branden en explosies in gebouwen komen helaas vaker voor in Bangladesh. De veiligheidsvoorschriften zijn er vaak te laks. Volgens mensenrechtenorganisaties komt dat door corruptie en slecht beheer.

Afgelopen weekend kwamen bij een explosie in een fabriek waar zuurstoftanks werden geleverd, nabij de zuidelijke havenstad Chittagong, zeven mensen om het leven. Een explosie in een labo in Dhaka kostte aan drie mensen het leven.

In 2019 was er een grote brand in het oudste gedeelte van de hoofdstad waarbij 67 mensen om het leven kwamen. In 2013 stortte een kledingfabriek in de buurt van de hoofdstad in dat kostte aan 1100 mensen het leven.