Moerbeke wil deze zomer files van boeren aan Moervaart vermijden

De Moervaart in Moerbeke is een bevaarbare waterloop in beheer van de Vlaamse Waterweg. Zolang er geen captatieverbod is uitgevaardigd, mogen boeren die een vergunning hebben er tijdens droge zomers water oppompen. Vorig jaar leidde dat tot klachten van buurtbewoners die de term "wateroorlog" in de mond namen omdat er dag en nacht water werd opgepompt en de boeren soms in file stonden te wachten. Aan de Moervaart laat de Vlaamse Waterweg op twee plekken toe water op te pompen. Aan het brugje aan Coudenborn en aan de Tragel, een stuk van de Moervaart achter de voormalige suikerfabriek. Vooral het captatiepunt aan de Coudenborn ligt niet ideaal. De brug is beschermd erfgoed en er geldt een tonnagebeperking. Maar daar leek niet elke boer zich aan te houden.

Het gemeentebestuur van Moerbeke wil het dit jaar beter regelen. Schepen voor landbouw Peter De Bock (Open VLD) gaat met de Vlaamse Waterweg in overleg om het captatiepunt aan de brug van Coudenborn te verplaatsen en liefst extra plaatsen te voorzien waar water mag opgepompt worden. Tegelijkertijd gaat hij ook in overleg met de boeren: "Ik ben in gesprek gegaan met de boeren die over een vergunning beschikken. Ik wil met hen bekijken of ze al andere oplossingen hebben voor dit jaar. Hun bedrijfsstructuur kan veranderd zijn waardoor ze het water uit de Moervaart niet meer nodig hebben in de toekomst. Ze kunnen bijvoorbeeld meer regenwater bufferen of andere oplossingen vinden om hun gewassen aan voldoende water te helpen. Die gesprekken zijn lopende".