Na de controverse komt de modeshow van Victoria's Secret terug: "Ze willen met een nieuw imago naar buiten komen"

Nu wil het bedrijf opnieuw met hun modeshows beginnen, met enkele veranderingen weliswaar. "Ze willen nu de kaart trekken van de diversiteit, op vlak van gewicht, maar ook cultureel. Ze willen laten zien dat ze hun vrouwbeeld aanpassen."

Vraag is nu nog of dat wel geloofwaardig overkomt. Veel mensen op sociale media zetten daar nu al vraagtekens bij. Professor Schramme wil graag nog de modeshow zelf afwachten. "Ze spelen nu in op de woke-cultuur, op wat er leeft op sociale media, en ze hopen zo hun imago op te krikken. Of mensen daar in mee gaan, is nog maar de vraag."