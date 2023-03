Hackersbende dropt gestolen naaktbeelden van Amerikaanse borstkankerpatiënten op dark web

Het ziekenhuis dat slachtoffer werd, is Lehigh Valley Health Network uit Pennsylvania in de Verenigde Staten. Deze ziekenhuiskoepel bestaat uit 13 ziekenhuiscampussen en andere zorginstellingen. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in kankerbehandelingen. De cyberaanval werd ontdekt op 6 februari op een van de computers waarmee beelden van het oncologisch onderzoek worden geanalyseerd.