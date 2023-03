Nieuwe installatie bij Aurubis in Olen recycleert nikkel en koper: 30 extra jobs

Bij Aurubis in Olen worden metalen gerecycleerd. Er wordt nu een nieuwe installatie gebouwd, die heet BOB. Dat staat voor Bleedverwerking Olen Beerse. "Bleed is een vloeistof die ontstaat bij het raffineren van onzuiver naar zuiver koper", vertelt Dirk Vandenberghe, managing director van Aurubis in Olen en Beerse. "Deze vloeistof bevat nog heel waardevolle metalen zoals nikkel en koper. Die gaan we nu recycleren in ons bedrijf. Nikkel zit bijvoorbeeld in lithium-ion batterijen die worden gebruikt bij elektrische voertuigen."