Nog altijd patstelling in Vlaamse regering: Open VLD en N-VA kijken naar CD&V, maar daar lijkt weinig te bewegen

Ook Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy is karig met commentaar. "Wij blijven constructief", klinkt het vaag. "Ik denk dat de onderhandelingen achter de schermen moeten gevoerd worden, ver van de micro’s en sociale media", zei hij vanmorgen nog in een debat met Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman in "De ochtend" op Radio 1.

Viceminister-president Hilde Crevits kaatste de bal terug naar N-VA en Open VLD. "Wij hebben voorstellen op tafel gelegd waarnaar de andere partijen gerust nog eens naar kunnen kijken", zegt ze. "Voorstellen die er perfect kunnen toe leiden dat we dit kunnen oplossen."

Crevits heeft bedenkingen bij de gang van zaken in de Vlaamse regering. "Eén partij in een regering bij manier van spreken in een hoek zetten en zeggen dat je met ruime meerderheid een akkoord hebt, gaat niet. Dit is een consensusregering." Volgens haar moet je in zo'n geval blijven zoeken naar een consensus. "Het is absoluut niet de bedoeling om uit een regering te stappen."