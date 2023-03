Vannacht is het Oscartijd: dit zijn de films die kans maken op een beeldje

In Los Angeles worden vannacht voor de 95e keer de Oscars uitgereikt. Ook voor ons land wordt het spannend, want voor het eerst sinds 2014 zou een Belgische film met het beeldje naar huis kunnen. "Close" van de Gentse regisseur Lukas Dhont neemt het in de categorie Beste Internationale Film onder andere op tegen de Duitse favoriet "All quiet on the Western Front". Maar wie maakt er nog allemaal kans? Hieronder vind je de belangrijkste categorieën. Swipe om de genomineerden te zien.