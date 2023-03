Twee ontvoerde Amerikanen dood aangetroffen na klopjacht in Mexico

Een uitstap van een groep Amerikaanse vrienden naar Mexico is geëindigd in een ware nachtmerrie. Een van de vrienden, een moeder van zes kinderen, had er een medische ingreep gepland. De rest van de groep ging mee ter ondersteuning van de vrouw.

Toen ze in de Mexicaanse stad Matamoros aankwamen, werden ze beschoten en gekidnapt door gewapende mannen. Mogelijk was de groep verwikkeld geraakt in een strijd tussen verschillende drugsbendes. Ze werden verkeerdelijk beschouwd als Haïtiaanse drugssmokkelaars. Dat schrijft CNN. Meteen na de ontvoering werd een grote klopjacht op poten gezet.