Ook paardenmanège in Knokke-Heist wordt slachtoffer van zadeldieven

Uitbater Kristof Vanhooren is verrast. "Ik woon vlak naast de stal en ik heb niemand gezien of gehoord. Gelukkig had ik mijn klanten na de inbraken in de andere manèges opgeroepen om de duurdere zadels mee te nemen naar huis. De zadels die nu gestolen zijn, zijn 1.500 tot 2.000 euro waard. Dat is ook al veel geld. Maar er zijn ook exemplaren die 5.000 tot 6.000 euro kosten."



Kristof heeft sterke vermoedens dat de diefstallen het werk zijn van één en dezelfde bende. "De paardenwereld is klein en ik heb al contact gehad met de andere slachtoffers. Het valt op dat de dieven telkens op dezelfde manier tewerk gaan: ze breken de kasten open, nemen een grote kruiwagen, vullen die met zadels en rijden er zo mee tot aan hun voertuig."

Het blijft wel een mysterie wat ze met de zadels van plan zijn. "Want je krijgt die niet zo maar verkocht", weet Kristof, "zeker niet in zo'n grote hoeveelheden. Zoals ik al zei: in de paardensport kent iedereen iedereen. Als zo'n zadel te koop wordt aangeboden is de kans groot dat het herkend wordt. De duurdere zadels hebben bovendien een serienummer. En dan nog: als zo'n mooi zadel aan een spotprijs wordt aangeboden, zal dat op zijn minst een alarmbelletje doen afgaan. Ik ga er dus al van uit dat ze in het buitenland worden verkocht."