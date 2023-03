Oost-Vlaamse noodcentrale 101 slaakt noodkreet: onderbemand en oplopende wachttijden

De gevolgen van de onderbezetting zijn ernstig. Vaak zijn er maar drie operatoren aan de slag in de noodcentrale die heel de provincie Oost-Vlaanderen moet bedienen. Vorig jaar kwamen er dagelijks gemiddeld 704 oproepen binnen, dat is 29 per uur. De richtlijn is dat een oproep binnen de 8 seconden moet beantwoord worden. Maar uit cijfers van vorig jaar blijkt dat minder dan de helft van de oproepen binnen de 10 seconden beantwoord wordt. "Onze prioriteit ligt bij de inkomende gesprekken", verduidelijkt Ingrid Vanderheyden. "Als alle operatoren in gesprek zijn, dan belanden de mensen in een wachtrij. Als die mensen te lang in wacht staan, dan breekt de oproep af of haken de mensen in. Normaliter bellen wij die mensen dan zelf terug om te controleren of er sprake is van een noodsituatie, maar in de praktijk hebben we daar gewoon geen tijd voor".