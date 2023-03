Oude garage in Doel staat op instorten, deel gevel ligt al tegen de grond

MLSO treft voorbereidingen om het dak, dat asbest bevat, zo snel mogelijk preventief te verwijderen. Ook het puin dat op de openbare weg terecht gekomen is, zal verwijderd worden. Een aannemer kwam in de loop van de voormiddag langs om de schade op te meten. Doordat de hoek van de voormalige garagewerkplaats aan de Vissersstraat 3A volledig weggescheurd is, staat het gebouw verder op instorten. Vermits er een asbest golfplaten dak op ligt, zal het dak preventief zo snel als mogelijk verwijderd worden. Zo wordt een asbestverspreiding bij een eventuele verdere instorting vermeden. MLSO is in overleg met de gemeente Beveren om een dringende sloopvergunning te bekomen, zodat de aannemer deze namiddag al kan starten met de werkzaamheden.