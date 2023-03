Oudsbergen huldigt buschauffeur die passagiers uit zijn brandende bus hielp te ontsnappen

"Hij was heel verheugd en had de huldiging niet verwacht", vertelt de burgemeester. "Het was voor hem eigenlijk niet nodig, hij vond dat hij gedaan had wat hij moest doen. Natuurlijk was hij wel dankbaar dat wij hem waarderen. De brand had een enorme impact op hem. Hij is heel jong en nog maar een jaar als buschauffeur actief. Maar hij is blij dat hij op deze manier als dienstverlener een voorbeeld kan zijn."