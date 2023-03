Passagier op Amerikaanse vlucht probeert deur te openen en valt bemanning aan

Volgens de aanklacht ging zo'n 45 minuten voor de landing bij de bemanning in de cockpit een alarm af, wegens een probleem met de vergrendeling van een van de vliegtuigdeuren. Een passagier die kort daarvoor in de buurt van de deur was opgemerkt, werd aangesproken, waarop de man vroeg of camera's het voorval hadden gefilmd. Vervolgens zou hij een van de bemanningsleden met een gebroken lepel in de nek hebben aangevallen.



Bij aankomst van het toestel in Boston werd de verdachte onmiddellijk in de boeien geslagen. Er vielen uiteindelijk geen gewonden, meldden Amerikaanse media onder aanhaling van de betrokken luchtvaartmaatschappij United Airlines.

Er hangt hem nu een levenslange celstraf en een boete tot 250.000 dollar (ongeveer 234.000 euro) boven het hoofd. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Massachusetts.