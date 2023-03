Politie ontruimt tentenkamp aan Klein Kasteeltje

In de buurt van het Klein Kasteeltje in Brussel is de politie begonnen met de ontruiming van de tenten van migranten en asielzoekers. Door het tekort aan opvangplaatsen kamperen er aan het Klein Kasteeltje in Sint-Jans-Molenbeek al een tijd meer dan honderd migranten en asielzoekers in tenten op straat langs het kanaal.