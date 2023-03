Politiebureau Vorst ontruimd nadat man raket binnenbrengt

Frederickx wijst erop dat het inderdaad het beste is om de politie op de hoogte te brengen, maar niet om dergelijke gevaarlijke voorwerpen zelf te gaan verplaatsen. Hoewel de zaak niets met een terroristische aanval of iets dergelijks te maken had, moest het commissariaat maandag ontruimd worden en werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De militaire ontmijningsdienst DOVO heeft de raket nu meegenomen. De man in kwestie is terug naar huis. “Wat hij deed is niet strafbaar”, aldus Frederickx.