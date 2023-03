Proefopstellingen in Moorsel zorgen voor discussie: "Ze lossen een probleem op door grotere problemen te creëren"

In de Groenlaan en in de Moorselstraat in Moorsel is sluipverkeer een gekend probleem dat blijft aanslepen. Daarom besliste de gemeente deze zomer om dit probleem aan te pakken. Omdat er geen eenvoudige oplossing was, stelden ze drie proefopstellingen op. "Met de proefopstellingen ondervinden de bewoners nog meer problemen", zegt Franz Beddeleem van kerngroep Moorselaanzet.

"Bij het laatste proefproject is de Vogelwijk een éénrichtingsstraat geworden. Met als gevolg verkeersoverlast op de Groenlaan en de Moorselstraat, waar een school ligt. Auto's rijden er op het voetpad, fietsers vinden zich geen weg, het is er erg gevaarlijk", klinkt het bij Franz. De bewoners en Moorselaanzet vragen een vroegtijdige stopzetting van de proefopstelling.

Volgens schepen van mobiliteit Bram Peters is hier geen reden voor: "Er is geen acuut probleem om de proefopstelling vroeger stop te zetten, de hinder was vooraf al gekend. Ik begrijp hun vraag, maar er zijn andere die hier wel voordeel uit halen. Daarnaast hebben we voor de bewoners die bij proefopstelling één en twee getroffen waren, ook geen vroegtijdige stopzetting ingevoerd. We moeten eerst meten hoe de situatie daar is om een objectieve analyse te doen. En tenslotte gaan we een definitieve oplossing zoeken, samen met de bewoners."