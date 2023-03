Lier gaat minder maar grotere vuilnisbakken inzetten in strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Als volgende stap in het Proper Lier-actieplan krijgt het stadscentrum de komende weken een 30-tal nieuwe vuilnisbakken. Die hebben elk een capaciteit van 200 liter. Zo kan er meer rondslingerend afval verzameld worden, hoewel er minder vuilnisbakken te vinden zullen zijn. "Samen met de Mooimakers hebben we bekeken welke vuilnisbak op de juiste plaats staat", legt schepen van Afvalbeleid Ivo Andries (Open Vld). "Het blijkt dat vuilnisbakken in woonwijken en industrieparken misbruikt worden. Er komt meer restafval dan zwerfvuil in terecht. Dat is niet de bedoeling."