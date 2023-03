Oekraïne eist onderzoek naar gruwelijke executie van ongewapende Oekraïense soldaat

De soldaat werd door het Oekraïense leger geïdentificeerd als Timofij Shadoera. Hij werd op 3 februari als vermist opgegeven. Volgens zijn regiment werd hij het laatst gezien in de buurt van de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. In en rond de stad wordt zwaar gevochten. Het Russische leger boekte daar de afgelopen weken terreinwinst.