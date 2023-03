Ex-Kamervoorzitter Bracke reageert op heisa pensioenbonus: "Aan de vergoedingen is niets duisters"

Bracke verwijst in zijn column graag naar minister van Staat Louis Tobback die ooit "als burgemeester van Leuven zijn parlementair pensioen had opgenomen".



"Ik heb nog nooit iemand geweten die een pensioen weigert als het hem gegeven wordt", quote Bracke oud-politicus Tobback. Tobback kreeg ook de vraag of wat hij doet niet onethisch is, zoals nu het geval is. Bracke vat samen: "Tobback antwoordde dat hij ervan uitgaat dat dit land geen amorele wetten en regels maakt. Je suis Tobback!"