Discussie over plastieken flapjes langs fietspad op drukke Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver: "Risico op valpartijen zal stijgen" 

Er zijn plannen voor een heraanleg van de drukke Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver. Dan komen er onder meer gescheiden fietspaden. In afwachting worden er plastieken flapjes aan de rand van het fietspad gezet. Die maken fietsers er attent op dat ze dichter bij de rijweg gaan rijden. "De plastieken flapjes komen aan de linkerrand van het fietspad om te fietsers aan te sporen om meer de rechtkant te kiezen", vertelt schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V). "Zo zijn ze beter gescheiden van de rijweg. De fietser komt dan niet meteen op de rijweg of op de schrikstrook tussen fietspad en rijbaan terecht."