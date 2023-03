Niko werd slachtoffer van investeringsfraude: "Ik raakte mijn spaargeld - een half miljoen - kwijt"

Veel mensen vragen zich af hoe Niko daar nu in godsnaam is ingetrapt. Of erger: hoe kan je zo dom zijn? "Mijn vrouw is niet boos, maar snapt niet dat ik geldzaken kon doen met iemand die ik niet recht in de ogen kan kijken. Mijn psycholoog zegt dat ik in een tunnelvisie ben beland, dat ik als het ware gehypnotiseerd was. Anders zou ik nooit zo ver zijn gegaan."

Wat doet dat met je leven als je zomaar een half miljoen kwijtraakt? "Ik zie mensen van mijn leeftijd volop genieten van dingen die ik niet meer kan doen. Mijn zus is bijvoorbeeld naar Tenerife. Ik moet na mijn zeventig nog gaan werken om mijn schulden af te betalen. Ik heb me van mijn leeftijdsgenoten gedistantieerd om de confrontatie uit de weg te gaan."

"Toch probeer ik nog altijd het beste van mijn leven te maken. In plaats van op cruise te gaan, rijden we naar de Ardennen. Het leven gaat voort. Maar ik zal me voor altijd blijven afvragen hoe ik daar in godsnaam ben in getrapt."