Socialistische vakbond vraagt Gentse ouders om begrip voor dagenlange hinder in stadcrèches door acties 

De vakbond ACOD begrijpt dat het puzzelen is, maar noemt het een samenloop van omstandigheden. "We houden een actieweek, er is een stakingsaanzegging. We leggen het accent op 10 maart als nationale actiedag. Op 13 maart voeren we actie rond lokale besturen, waar ook crèches onder vallen. Het staat leden vrij om daarnaast ook nog aan meer actiedagen mee te doen. Op vrouwendag, bijvoorbeeld, of op actiedagen van andere sectoren. Ze zijn gedekt door ons", zegt Dirk Van Himste van ACOD.