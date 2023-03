Stad Mechelen zet deurwaarders in om onterecht verkregen leefloon en renovatiepremies terug te eisen 

Het Mechelse stadsbestuur gaat 285.000 euro aan onterecht uitgedeelde steun sneller terugeisen. "Het gaat vooral om leefloon, huurwaarborg en verbeterpremies", zegt Arthur Orlians (Open Vld), Mechels schepen van Financiën. "Als mensen het financieel moeilijk hebben, helpen we hen als stad graag. Maar als blijkt dat het voorgeschoten geld voor geplande verbouwingen niet daarvoor gebruikt is, dan eisen we het terug. Hetzelfde geldt voor huurwaarborgen of voor leefloon waar mensen geen recht op bleken te hebben."

De grote verandering is dat Mechelen nu deurwaarders inschakelt en sneller grote bedragen terugvordert. "Vroeger recupereerden we die onrechtmatige steun automatisch via een afbetalingsplan van 50 euro per maand. Nu gaan we zoveel mogelijk geld in een keer terugeisen, afhankelijk van het dossier en de capaciteit van de persoon in kwestie."

Het stadsbestuur benadrukt dat het niet altijd om fraude gaat. Vaak veranderen gezinssamenstellingen of werksituaties waardoor het recht op bepaalde steun kan vervallen.