Staking Delhaize: ook in Vlaams-Brabant staan klanten voor gesloten deur

Op dit moment zijn heel wat Delhaize-supermarkten in Vlaams-Brabant gesloten, waaronder de winkels in Kessel-Lo, Haacht, Diest, Grimbergen, Halle, Beersel en Heverlee. Op veel plekken staan nietsvermoedende klanten voor een gesloten deur, maar klanten hebben begrip voor de situatie."Ik vind het heel spijtig voor die mensen", vertelt een mevrouw die tevergeefs naar de Delhaize in Grimbergen is getrokken. "Dan zoek ik maar een andere winkel, ik moet iets hebben om te eten straks."

Ook in Heverlee is veel begrip voor de staking. "Mijn dochter werkt voor Delhaize. Ik vind het heel erg voor het personeel en steun hen in hun staking. Vandaag zal ik dan wel naar een andere supermarkt gaan om eten in te slaan."

Sommige klanten waren nog net op tijd in de winkel. "Toen ik het hoorde op de radio, ben ik meteen gekomen", vertelt een klant met een volle winkelkar. "Ik heb nog snel inkopen kunnen doen voor een week. Dan ben ik gerust. "