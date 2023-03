Liveblog stikstofdossier - Open VLD en N-VA voeren druk op coalitiepartner op: "CD&V moet kleur bekennen"

Om 14 uur start in het Vlaams Parlement een extra plenaire vergadering over het stikstofdossier. N-VA en Open VLD hebben (zonder akkoord van coalitiepartner CD&V) een conceptnota ingediend, waarover zal worden gedebatteerd, maar niet alleen over de inhoud van het dossier zijn heel wat vragen. De oppositie vraagt zich ook openlijk af of er nog wel een regering is en uit hoeveel partijen die op dit moment bestaat.