Strandbars in Middelkerke moeten veel meer betalen aan gemeente: "Ik heb vannacht niet goed geslapen"

Voor de gemeentekas van Middelkerke zijn de hoge concessiegelden een goede zaak maar voor de uitbaters van de strandbars is dat veel geld. Zeker bij een zomer met veel slecht weer. Axelle Vanbesien van Pata Pata Beachbar in Middelkerke: "Ik heb een dubbel gevoel. Ik heb niet zo goed geslapen van dat nieuwe concessiegeld voor onze strandbar. Maar ik ben ook blij dat we weer een concessie voor negen jaar hebben. We kunnen dus verder doen maar daar staat een stevig prijskaartje tegenover. Eén slechte zomer is erg, maar we hebben negen zomers om het waar te maken. Onze rekening wordt niet over één zomer gemaakt maar over de hele periode van negen jaar."